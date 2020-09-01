Россия и Турция провели в Сирии тренировку по огневому поражению боевиков

Военнослужащие России и Турции провели совместную тренировку по ликвидации боевиков, а также по эвакуации поврежденной техники и оказанию помощи пострадавшим. Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его словам, в понедельник прошла первая совместная тренировка подразделений российской военной полиции и Вооруженных сил Турции.

«В ходе тренировки отрабатывались вопросы совместного огневого поражения диверсионных групп непримиримых бандформирований, а также эвакуации поврежденной техники и оказания медицинской помощи пострадавшим», — сказал Гринкевич.

Ранее во время следования российско-турецкого патруля неоднократно срабатывали самодельные взрывные устройства боевиков. В частности, 14 июля в ходе проведения 20-го патрулирования трассы М4 в районе населенного пункта Эриха в южной части идлибской зоны деэскалации произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Тогда три российских военнослужащих получили легкие ранения. Также сообщалось о раненых среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. (ТАСС)