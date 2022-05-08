В ходе визита Александр Новак встретится с заместителем президента Ирана. Мехди Сафари сообщил, что основное внимание в ходе переговоров будет уделено финансово-экономическому сотрудничеству между двумя странами, решению транзитных проблем, сотрудничеству в нефтегазовой сфере, а также взаимной отмене визовых требований.