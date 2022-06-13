Россия увеличивает свои силы на острове Змеином в Одесской области: спутник зафиксировал на острове новые ПВО.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российский флот в Черном море готовится наносить удары по военной помощи, которая поступает в Украину.

Ранее сообщалось, что Россия вывела в Черное море 2 больших десантных корабля и держит наготове 40 крылатых ракет «Калибр».

Президент Владимир Зеленский заявлял, что за 108 дней Россия выпустила по территории Украины только крылатых ракет 2 595. (Как сообщал УНИАН,)