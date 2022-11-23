Российские власти, вероятно, создают информационный фон для «атаки под чужим флагом» в Белгородской области, пишет в своей сводке за 22 ноября американский Институт изучения войны (ISW), который с начала российского вторжения в Украину анализирует обстановку на фронте.

Кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что ВСУ стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники отмечают, что войскам РФ необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу нападения украинских военных, сообщают аналитики.

Заявления о предполагаемом вторжении в Белгородскую область появились на фоне снижения поддержки войны среди россиян, в том числе жителей приграничных регионов, после мобилизации и неудач армии РФ.