В России заявили о новом обстреле Белгорода и области днем 24 марта.

В Минобороны РФ при этом традиционно отчитались, что это была только попытка атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», и они ее пресекли: «Дежурными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью».

В сети сообщают о том, что в результате работы ПВО повреждены здание университета — БГТУ им. В.Г. Шухова, жилой дом на проспекте Славы. «На десятом этаже обрушился балкон, во дворе повреждены несколько автомобилей», — пишут российские паблики.

Кроме того, сообщается, что пострадали шесть человек.