Российское Минобороны эвакуировало все самолеты с аэродрома под Новгородом, где 19 августа в результате удара украинского дрона был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

На базе «Сольцы» в Новгородской области, где базируется 40-й сводный авиационный полк, находились не менее 6 бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, но 21 августа не осталось ни одного, свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал Джозеф Демпси, военный аналитик International Institute for Strategic Studies.

Также на фото виден черный след от пожара на одной из стоянок, что, вероятно, подтверждать потерю Ту-22М3, пишет Демпси. «Оставшиеся Ту-22М3, похоже, были передислоцированы после атаки», — добавляет он.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов накануне сообщил, атака на аэродром произошла в момент подготовки машин к боевому вылету: об этом свидетельствовало наличие трапа для экипажа и яркий взрыв, который означал, что борт был заправлен.

Юсов также подтвердил ответственность Украины за атаку на другую базу стратегических бомбардировщиков — аэродром «Шайковка» в Калужской области 21 августа. По его словам, это была диверсия, организованная с территории России людьми, которые выполняли задачи «в четкой координации» с украинской разведкой. «Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись назад», — сказал Юсов. (moscowtimes.ru)