Россия доставила истребители Су-30СМ в Армению

Российские истребители Су-30СМ доставлены в Армению, сообщил в пятницу глава правительства Никол Пашинян, выложив в Facebook видео с полетами самолетов.

«Наше главное приобретение года – многофункциональные истребили Су-30СМ», — подписал Пашинян видео, на котором видны четыре приземлившихся самолета.

Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил журналистам, что Ереван уже частично оплатил контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ. По его словам, на первом этапе Армения планирует получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019 — начале 2020 года, всего хотела бы закупить 12 таких машин. (РИА Новости)

| 2019-12-27T13:55:44+00:00 27 декабря 2019, 13:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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