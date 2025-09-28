Ночной обстрел стал одной из крупнейших атак на Киев с начала вооруженного вторжения РФ в Украину. Ракеты и дроны продолжают поражать цели, есть пострадавшие.

Власти Украины заявили о мощнейших ударах с воздуха по Украине в ночь на воскресенье, 28 сентября. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия выпустила по его стране сотни дронов и ракет, в результате чего пострадали мирные жители и разрушены жилые здания.

Киев и область, по оценке независимых наблюдателей, подверглись одной из самых массированных атак с самого начала войны. Над Киевом были замечены дроны, в небе раздавались залпы противовоздушной обороны. Киевская военная администрация заявила, что погибли не менее шести гражданских, в том числе 12-летняя девочка, еще 10 человек пострадали. Многие жители спустились в глубокие станции метро, чтобы укрыться от обстрелов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о частичном разрушении пятиэтажки в Соломенском районе, в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах произошло падение обломков, есть пострадавшие, горят автомобили.

Россия также нанесла удары по Запорожской и Хмельницкой областям. В Запорожье один из ударов пришелся по частному дому, в результате ранены 16 человек, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Воздушная тревога объявлялась и во многих других регионах Украины.

Польша закрыла воздушное пространство над двумя городами на юго-востоке страны и подняла истребители в ответ на российскую атаку по Украине.

Украина и ее союзники подчеркивают, что удары дронами и ракетами по украинским городам становятся ключевой тактикой России в войне, направленной на запугивание гражданского населения и разрушение критически важной инфраструктуры. (dw)