Россия ударила по Киеву в день приезда туда делегации из Африки, которая должна представить свой план по урегулированию в Украине. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе и еще нескольких ракетах, летящих в сторону города.

В Киевской областной военной администрации рассказали, что Россия применила одновременно баллистические, крылатые ракеты и беспилотники. В воздушном пространстве вокруг Киева средствами противовоздушной обороны были уничтожены 6 аэробаллистических ракет «Кинжал», 6 крылатых ракет «Калибр», 2 разведывательных дрона. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

В пятницу в Киев прибыла делегация для обсуждения африканской мирной инициативы во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Вместе с ним в Украину приехали президент Замбии Хакаинди Хичиллема, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас возглавляет Африканский Союз, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским представители африканских стран собираются провести переговоры с Владимиром Путиным. В Кремле уже сообщили о готовности президента России принять делегацию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал показательным обстрел украинской столицы во время визита миротворческой миссии. «Путин „укрепляет доверие“, нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты — это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира», — написал он.

Инициатива Африки по урегулированию в Украине включает вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина, смягчение санкций против РФ и «безусловную» сделку по зерну и удобрениям. (moscowtimes.ru)