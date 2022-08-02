Российские авиакомпании рекомендуют пилотам поменьше использовать тормоза при посадке и рулении, чтобы сэкономить ресурс западных лайнеров, запчасти к которым не поставляются из-за санкций.

Как сообщает Aviatorshina, экипажи S7 Airlines получили указание применять режим малого реверса вместо автоматического торможения, если это позволяют состояние и длина взлетно-посадочной полосы. Использовать тормоз в компании рекомендуют лишь при падении скорости до 130 км/ч, при этом избегая интенсивного торможения с целью поскорее закончить посадку и освободить ВПП.

«Уральские авиалинии» рекомендуют пилотам выполнять посадку без применения автоматического тормоза на длинных ВПП и минимизировать число нажатий на тормозные педали, а на стоянке выключать стояночный тормоз, используя вместо него колодки

Авиакомпания «Россия» также рекомендовала пилотам не стремиться освободить освободить ВПП по ближайшей «рулёжке», для чего может потребоваться интенсивное торможение. Пилотам советуют использовать реверс, чтобы свести к минимуму к минимуму нагрев и износ тормозов, а также избегать руления с зажатыми тормозами.

«Аэрофлот» не выпускал письменных рекомендаций, он устно попросил пилотов экономнее использовать тормоза. На длинных ВПП «можно и без них», рассказал Аviatorshina один из лётчиков компании.

Лоукостер «Победа» также экономит ресурс тормозов, но иначе: он рекомендует пилотам наоборот прибегать к интенсивному торможению (Autobrake 3) с использованием реверса, чтобы уменьшить длину пробега, от которой в самолетах компании зависит износ тормозных механизмов.

Помимо этого, компания попросила пилотов избегать разворотов на околонулевой скорости вокруг стойки шасси — также с целью сэкономить ресурс лайнеров.

Вслед за пилотами рекомендации были даны и авиадиспетчерам — их попросили делать увеличенные интервалы на посадке, чтобы самолёты успевали освобождать ВПП, пишет Aviatorshina. (moscowtimes.ru)