С момента подписания заявления от 10 ноября прошло почти 10 месяцев. Российские миротворцы давно уже расквартировались в Карабахе и дальнейшие процессы вроде бы должны были реализовываться согласно подписанному между лидерами Азербайджана, России и Армении соглашению. Однако, как показывают события последних дней, в Карабахе вновь стреляют, и ответственность за это на сей раз целиком и полностью возлагается на миротворческие силы (МС) России, главной задачей которых и являлось обеспечение режима прекращения огня. Иначе зачем им там быть?

О том, почему вновь возобновилась эскалация, какие цели преследуют МС России, не разоружая армян, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Уже несколько дней как в зоне ответственности МС России происходит перестрелка. Как вы оцениваете такую эскалацию? Возьмут ли МС России ситуацию под контроль?

— Никакой стрельбы без предварительного на то согласия официального Баку на территории Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев быть не должно, для того они там и присутствуют, чтобы предотвращать или на корню пресекать подобные провокации. Понятно, что стрельба из автоматов и пулеметов имеет демонстративный и сугубо провокационный характер, и представляет собой попытку воссоздать ситуацию на армяно-азербайджанском фронте годичной давности, когда подобные инциденты случались практически постоянно и были рутинной составляющей окопной войны.

Я думаю, что такими действиями армянская сторона пытается воссоздать обстановку тех дней, когда для нее все было не так фатально, пытается представить, что никакой 44-дневной войны не было, по крайней мере, для Армении, а поэтому для нее ничего еще не потеряно.

Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что все это происходит в условиях формального безвластия в стране, когда де-юре нет ни Национального Собрания Армении, ни премьер-министра, ни правительства, ни ответственных министерств.

Понятно, что в такой ситуации Армения бесконечно долго находиться не может, но само наличие такой ситуации свидетельствует о том, что ответственных за эти вооруженные провокации будет не найти. Типично армянская ситуация: гадим по мелочи, избегаем ответственности. Поэтому я не удивлюсь, что после вступления Пашиняна в должность премьер-министра он снимет с себя всю ответственность за случившееся. Но вернемся к политическим вопросам.

В последнее время стало понятно и очевидно, что главные усилия Еревана на дипломатическом поприще направлены на реанимацию трупа Минской группы ОБСЕ, все три сопредседателя которой являются союзниками Армении, чтобы потом через ее формат восстановить благоприятную для себя ситуацию лета прошлого года. В том же направлении намеками и полунамеками высказываются Москва и Париж, Вашингтон же выжидает, смотрит по ситуации, что для него будет выгодно далее.

Эскалация армянской стороной обстановки в Карабахе дает определенные политические козыри Кремлю, хотя бы в виде формального предлога задать официальному Баку какой-то интересующий его вопрос. Например, когда и в каком объеме азербайджанские власти запустят аффилированный с Кремлем российский бизнес к восстановительным работам в Карабахе?

И пока будут требоваться такие предлоги и поводы, миротворческие силы России в этом регионе Азербайджана будут закрывать глава на подобные «милые шалости» охраняемых ими в этом регионе армянских незаконных вооруженных формирований.

— Почему МС России, для собственной же гарантии того, чтобы подобные ситуации не повторялись, не обезоруживают армян в Карабахе?

— Миротворцы — люди военные, поэтому ничего без приказа не делают. Просто им не был отдан приказ разоружить армянские подразделения в Карабахе или произвести зачистки местности от вооруженного местного населения, наличие которого является главной причиной и условием их присутствия на территории Азербайджана.

Поэтому до тех пор, пока наличие такой ситуации будет выгодно Кремлю, о выполнении пункта 4 Соглашения от 10 ноября 2020 года не может быть речи.

Армянские боевики в Карабахе — это залог присутствия там российских миротворцев, которые намерены там оставаться до последнего карабахского армянина. По крайней мере, на это настроен Кремль, который уже имеет де-факто три военные группировки на Южном Кавказе — в Гюмри, в Карабахе и в Зангезуре.

— Но ведь это неизбежно приведет к напряженности в отношениях двух стран?

— На днях силы российского миротворческого контингента провели плановые сезонные тактические учения, видео о которых распространило Министерство обороны России. Из представленной в них информации можно сделать вывод о том, что учения были многодневными и проходили в составе сначала ротных, а затем батальонной тактической группы с использованием штатной артиллерии и минометов. В ходе учений отрабатывались по большей мере наступательные, а не оборонительные действия, из чего можно сделать вывод о том, что миротворцы готовятся не к отражению атак на свои посты и позиции азербайджанских военных, в случае которых у них нет ни малейших шансов уцелеть, а все-таки к силовому разоружению армянских вооруженных формирований на подконтрольной им территории.

Все это дает мне надежду на то, что они выполнят возложенную на них миссию, иначе они уже не будут относиться к армейской элите, а уподобятся полицейским частям Росгвардии, служба в которых в современной России считается чем-то позорным.

— Возможно ли, что таким образом Армения пытается сесть за стол переговоров по мирному соглашению не с проигравшей позиции?

— В армянском политическом классе на этот счет может быть какое угодно количество мнений, и ни одно из них мне абсолютно не интересно. Когда речь идет о Карабахе, я ориентируюсь исключительно на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, поскольку только он представляет себе истинное положение дел. В Ереване, Москве, Анкаре, Париже, Вашингтоне и других центрах силы живут все более своими иллюзиями о ситуации в регионе, решая не стратегические и даже не тактические, а оперативные или оперативно-тактические задачи. И это очень печально, потому что за жарким летом всегда приходит суровая зима, и для Армении в ее нынешнем состоянии она может быть фатальной, когда перед ней встанут в полный рост проблемы продовольственной и энергетической безопасности.

Сейчас в пылу удовлетворения своих геополитических и просто политических амбиций мало кто задумывается об этом, но я не исключаю варианта, что этой зимой Армения будет замерзать без газа и электричества. И вот тогда будут совершенно иные условия для переговоров. Официальному Баку, по большому счету, торопиться особо некуда, время работает на него, ему надо позволить Армении окончательно догнить, жестко отстаивая свои политические требования. И в этом контексте надо понимать, что каждый выстрел в сторону Азербайджана приближает крах Армении, агонию которой уже не предотвратить.