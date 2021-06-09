В сирийской провинции Хасеке подорвался бронеавтомобиль, от полученных травм погиб российский военнослужащий.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, неустановленное взрывное устройство сдетонировало при проверке маршрута патрулирования.

Еще три россиянина получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Сейчас пострадавшим ничего не угрожает, добавили в военном ведомстве.

«Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку», — говорится в сообщении.