Накануне годовщины подписания Трехстороннего соглашения руководителями Азербайджана, Армении и России по Карабаху на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заместитель председателя правительства Российской Федерации, сопредседатель армяно-азербайджано-российской трехсторонней комиссии Алексей Оверчук затронул вопрос юрисдикции над дорогами, которые разблокируют Армения и Азербайджан. Он заявил, что они будут под юрисдикцией этих стран.

«Сегодня мы имеем отличное представление о реальном состоянии дорог. Опираясь на эти данные, как нам кажется, мы сможем найти конкретные решения. Они основываются на том, что дороги будут под юрисдикцией той стороны, по территории которой они проходят», — сказал, как сообщает ТАСС, на состоявшейся вчера встрече Оверчук.

Заявление Оверчука было воспринято в Азербайджане неоднозначно. Многие решили, что, признавая юрисдикцию республик над Лачинским и Зангезурским (Мегринским)) коридорами за Азербайджаном и Арменией, соответственно, тем самым российская сторона может и контроль над этими участками дорог передать соответствующим структурам этих республик. Ведь признание Россией юрисдикции республик над этими участками дорожных коммуникаций означает признание не только принадлежности их, но и полномочий Азербайджана и Армении над ними.

Однако, напомним, что Россия никогда как не ставила под сомнение их принадлежность, так и территориальную целостность Азербайджана. Другое дело, что есть Трехстороннее соглашение, согласно которому, безопасность Лачинского коридора возлагается на российскую сторону, а контроль за транспортным сообщением между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

Многим показалось, что теперь уже, после признания российским вице-премьером юрисдикции республик над этими дорогами, можно надеяться и на возвращение контроля над ними, т.е. осуществление пограничного и таможенного контроля над пассажиро- и грузоперевозками азербайджанской и армянской сторонами, а миротворческим силам в Карабахе и ФСБ оставалось бы только заниматься вопросами безопасности дорог.

За разъяснениями # обратилось к депутату Милли Меджлиса, политологу Расиму Мусабекову:

— Надо воспринимать слова российского вице-премьера так, как он и выразился: да, юрисдикция над Зангезурским (Мегринским) коридором остается за Арменией, а над Лачинским — за Азербайджаном. Просто Азербайджан в соответствии с подписанным Трехсторонним заявлением передал контроль над этим участком на определенный промежуток времени российским миротворцам. А в зоне Мегри, т.е. на армянском участке, прилегающей к иранской границе, органы Пограничной службы российской ФСБ как осуществляли контроль и безопасность на полосе железной и автомобильной дороги, так и продолжат обеспечивать эти функции.

Т.е., надо понимать, что есть юридическая сторона вопроса, и в соответствии с подписанными и реализованными соглашениями есть еще и функция контроля и обеспечение безопасности. И эти функции в соответствии с соглашением возлагаются на те или иные структуры.

В нашем случае, если через оставшиеся 4 года скажем спасибо российским миротворцам и отправим их домой, контроль уже продолжат осуществлять азербайджанские структуры. И я даже не исключаю, что пограничный и таможенный контроль будут осуществлять азербайджанские структуры, а безопасность какое-то время будут продолжать обеспечивать российские миротворцы.

Т.е., вопросы контроля, режима, безопасности определяются подписанными, ратифицированными и реализуемыми соглашениями.