На российском федеральном телеканале ТВЦ России совершена провокация против Азербайджана.

В программе новостей телеканала был показан репортаж «Закавказский узел» из временно контролируемой российскими миротворцами части Карабахского региона Азербайджана.

В репортаже, автором которого является журналист Вера Кузьмина, Нагорный Карабах был представлен отдельной страной. В репортаже провокационного характера были показаны интервью с проживающими в Ханкенди армянами.

В своем репортаже Кузьмина подставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана, назвала участие Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне провокацией. Затем журналист заявила, что большинство армян в Нагорном Карабахе хотят получить не армянский, а российский паспорт. Живущие в Ханкенди армяне сказали в интервью, что для безопасности им хотелось бы быть гражданами России и чтобы Карабах был в составе России.

Таким образом, в провокационном сюжете, подготовленном по заказу армянского лобби в России, внимание привлекли три момента: представление журналистом Нагорного Карабаха как отдельного «государства», акцент на том, что жители-армяне хотят получить российское гражданство и заявление о том, что 44-дневняя Отечественная война Азербайджана является провокацией.

Отметим, что ТВЦ является каналом правительства Москвы (мэрии).