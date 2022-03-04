Член Совета Федерации России Людмила Нарусова на заседании Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству рассказала о российских солдатах-срочниках в Украине. Видео опубликовано на YouTube-канале Совфеда.

«Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в итоге из роты в сто человек живых осталось четверо», — сказала Нарусова.

Она также отметила, что обратилась в военное ведомство с просьбой подтверидть эту информацию, но «ей отказывали».

«Военное ведомство, которое отказывается подтвердить достоверна [информация] или нет — это как?», — спросила сенатор.

2 марта Минобороны РФ впервые озвучило потери России в Украине. По данным министерства, погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. (novayagazeta.ru)