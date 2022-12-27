Российский оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин анонсировал глобальную акцию в поддержку Михаила Саакашвили в разных странах мира 4 января.

Он призвал всех поддержать идею и в этот день собираться в полдень по местному времени у посольств Грузии в своих странах.

Фейгин ранее заявил, что начинает кампанию с целью спасения жизни Саакашвили после письма от бывшего президента.

В интервью каналу «Новости с Кавказа» он заявил, что его план — «создать точку напряжения», которая не позволит в дальнейшем никому игнорировать проблему. «А это делать я умею», — сказал Фейгин.

При этом он подчеркнул, что не вмешивается в вопросы правосудия и не может комментировать вопрос виновности или невиновности Саакашвили, а выступает исключительно как правозащитник.

С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма.

Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии — угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.

Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.

Свою обеспокоенность в связи с ситуацией выразили Евросоюз и Госдеп США.

Ходатайство адвокатов об отсрочке исполнения наказания и освобождении Михаила Саакашвили будет вновь рассматриваться на заседании Тбилисского городского суда 29 декабря. Это будет второе слушание дела по существу, на процессе дают показания врачи, участвовавшие в независимой медицинской экспертизе. (newsgeorgia.ge)