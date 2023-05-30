В территориальных водах стран Северной Европы замечен полярный кит-белуха в ошейнике. Местные власти считают, что это российский кит-шпион. На его ошейнике имеется надпись «Снаряжение Петербург 2019».

В воскресенье белуху заметили в территориальных водах Швеции, неподалёку от её юго-западного побережья.

По словам шведских зоологов, юг Швеции — слишком тёплые воды для белух, обычно они живут ближе к Полярному кругу. Специалисты полагают, что кит заплыл на юг в поисках пары или компании, поскольку белухи — очень социальный вид.

Это не первое появление белухи в водах Скандинавии, она успела стать местной знаменитостью. Впервые кит был замечен в Норвегии в апреле 2019 года. Его ошейник был оснащён креплениями для видеокамер. Кит был приучен следовать за кораблями. Предположительно, он мог сбежать с тренировочной военной базы или быть выпущен «на задание», но по пути потерять видеокамеры.

О животном много писала местная пресса. Ему дали кличку Хвалдимир — от новежского слова hval (кит) и имени российского президента Владимир. Сейчас Хвалдимиру около 14 лет. Зоологи утверждают, что он не боится морских судов и дружелюбен к людям: видимо, ранее он много общался с людьми и был выдрессирован.

В 1980-х годах советская армия развивала программу обучения дельфинов обнаружению подводных мин. Эта программа была закрыта в 1990-х. В 2017 году российский государственный телеканал «Звезда» сообщал о программе обучения китов-белух, тюленей и дельфинов для использования в военных целях. (svoboda.org)