Российский эксперт: Мир должен положить конец играм в бизнес и встать чётко и жёстко на сторону правды

Глава немецкого МИД Хайко Маас объявил России ультиматум. Он сказал, что если в ближайшие дни от неё не поступит разъяснений по ситуации с политиком Алексеем Навальным, Германия начнёт обсуждать возможные ответные шаги, передает «Эхо Москвы». Министр подчеркнул, что есть много указаний на то, что именно российские власти стоят за нападением на одного из лидеров оппозиции с использованием запрещенного боевого вещества.

Хайко Маас выразил надежду, что Москва поможет в раскрытии этого преступления и добавил, что доказать свою непричастность фактами сейчас в её интересах.

Ранее фракция «Зеленых» в немецком парламенте призывала приостановить сотрудничество с Россией в рамках проекта «Северный поток-2» из-за покушения на Навального. Маас призвал подумать о последствиях такого решения и напомнил, что в этих работах задействовано множество европейских компаний.

Кстати, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр готова к обсуждению санкций против России, в том числе в области пока не достроенного газопровода «Северный поток-2». Об этом она заявила в воскресенье, 6 сентября, в интервью информационному агентству Reuters.

«Я всегда говорила, что «Северный поток-2» — не самый мой любимый проект», — подчеркнула глава партии Христианско-демократический союз (ХДС). «Для меня всегда было очевидно, что тут нужно учитывать обоснованные интересы в области безопасности стран Центральной Европы и Украины», — добавила Крамп-Карренбауэр.

По ее мнению, дальнейшие шаги Германии будут зависеть от действий Москвы. Доказанное использование химического оружия ставит российское руководство перед очень серьезными вопросами, считает глава Минобороны ФРГ. «Мир ждет ответов на них», — подчеркнула она.

Напомним, в среду правительство Германии объявило, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». В России с этим не согласны. Москва утверждает, что доказательств этой версии нет.

Интересно, что это могут быть за ответные шаги, о которых сказал министр Маас? И, насколько серьезные, в конце концов? Свои предупреждения ранее озвучили и США, и ЕС. Версия о причастности властей РФ к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального представляется наиболее правдоподобной, заявил в воскресенье, 6 сентября, в интервью Daily Mail глава британского МИД Доминик Рааб. «Я думаю, что сложно прийти к какому-то альтернативному объяснению, учитывая российскую государственную практику использования (такого вещества) в Солсбери, учитывая сложности получения, хранения и уж тем более использования «Новичка», это ведь очень опасная субстанция», – сказал Рааб.

Вопрос в том, что могло бы оказаться реально действенным и чувствительным для режима Путина, какие санкции? И можно ли ожидать, что на этот раз политики Запада, наконец, решатся применить их?

Вот как прокомментировал эти моменты # директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Я абсолютно уверен, что все преступления Кремля должны быть объединены в один акт, в один пакет санкций, который будет усиливаться, но не может быть снят до того, как власти России понесут наказание по каждому вопросу. Это убийство Литвиненко, убийство Немцова, покушения на Навального, Скрипалей, аннексия Крыма, оккупация Грузии, сбитый Боинг, возможная подготовка ФСБ теракта на своей территории, когда на улице Гурьянова в Москве взорвали дом в 1999 году. Это вмешательства Кремля в политику других стран, стравливание и разжигание. Это права, а вернее, бесправие народа в самой России, и так далее.

Мир должен, наконец, положить конец играм в бизнес и встать чётко и жёстко на сторону правды. До этого Запад одной рукой вводил санкции, а другой инвестировал, торговал и строил с Кремлем, поддерживая таким образом все преступления. Вот так просто. Там не с кем и не о чем говорить. Отключение от SWIFT, блокировка всех зарубежных счетов, отмена и полный отказ от всех совместных проектов.

Да, это сложно сделать, но это возможно сделать. Пусть начнут и тогда посмотрим, сколько времени элиты в Москве позволят Путину править, когда их семьи не смогут жить за рубежом, когда их лишат денег и последних капель уважения. Это можно сделать и это должно быть сделано, чтобы защитить жизни людей за пределами России и внутри страны. Время игр и полумер давно вышло.