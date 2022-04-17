После 24 февраля вузы РФ столкнулись с усиленным прессингом: за преподавателями следят, вводят пропагандистские лекции, студентов травят за антивоенные посты, насаждается культ «спецоперации z».

Как передает Укринформ, об этом говорит совместное исследование «Медузы» и «7×7».

Отмечается, что в 2021 году, после нескольких волн COVID-19, минобразования России дало учебным заведениям карт-бланш на выбор формата обучения. Многие вузы перешли на «дистанционку» или смешанную учебу. Однако после начала войны в Украине занятия переводят на очную форму.

Преподаватели должны «находиться на месте», дистанционные контракты на следующий год не заключаются. «Дело в политическом векторе. Наш президент недвусмысленно выразил идею, что уехавшие – предатели. Естественно, что руководитель института хочет показать свою лояльность», – объяснил преподаватель Российского Государственного Гуманитарного Университета.

Близкий к администрации президента России источник сообщил, что во внутриполитическом блоке «очень рекомендуют» размещать на сайтах вузов, фасадах и аудиториях символ z, а также проводить тематические флешмобы. Источник объясняет, что теперь все эти атрибуты стали «едва ли не обязательным требованием» для федеральных вузов.

В одном из идеологически самых «правильных» вузов России — МГИМО (где готовят будущих госслужащих и дипломатов) наиболее активно «спецоперацию в Украине» поддерживают студенты факультета международных отношений, где учатся будущие сотрудники российского МИД. Но в целом многие студенты и преподаватели против войны с Украиной.