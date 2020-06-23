Российские войска в Карабахе часть плана Кремля – на что намекал Путин?

24 июня в Москве запланировано проведение парада Победы. Для современной России победа в Великой отечественной войне — единственная возможность для самоутверждения перед миром. Кремль использует победу над фашистской Германией в пропагандистских целях и для того, чтобы сплотить вокруг себя людей в конфликте в Украине и с Западом.

Сегодня в России придают огромное значение истории, пытаясь увязать ее с государственной идеологией, возвеличивая роль страны во Второй мировой войне. Вольно трактуя события и итоги Второй мировой войны, Россия оправдывает свое военное присутствие на Донбассе и в Сирии, позиционируя агрессивную внешнюю политику с точки зрения борьбы против фашизма. В сознании миллионов россиян война больше не ассоциируется со смертью и голодом, разрухой и страхом. На передний план вышла идея возвеличивания России, как наследницы великой победы.

То, что некоторые во внешнем мире могут назвать российским авантюризмом в Сирии, аннексией Крыма и вмешательством на Донбассе, кремлевская пропаганда представляет, как продолжение усилий России по защите мира от хаоса и фашизма. Вместо развития экономики и улучшения материального положения населения России, Кремль преподносит парад Победы как инструмент для массового зомбирования сознания своих граждан. Великая страна практически в одиночку спасла мир от коричневой чумы. Какой россиянин не возгордится от такого пафоса своим президентом?!

А тем временем в преддверии парада, президент Путин сделал ряд интересных заявлений. Так, в фильме Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин», показанном в эфире телеканала «Россия 1», Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.

Он отметил, что при создании Советского Союза было прописано право выхода республик из него, однако процедура не была регламентирована. «При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционно российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза, но хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа. Ведь ничего из этого не было прописано. Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции», — сказал российский президент.

Это заявление вызвало такой резонанс, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поспешил внести ясность в слова Путина. «Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям», — заявил журналистам Песков.

Он подчеркнул, что Путин в фильме говорил не о территориальных претензиях России, а о том, что поправки в конституцию нужны в том числе для того, чтобы не повторять ошибок Конституции СССР.

Однако события последних десятилетий говорят о том, что Россия предъявляет территориальные претензии к своим соседям. Яркий пример тому — аннексия Крыма. В эту же категорию можно отнести и такие непризнанные образования, как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. В глазах международного сообщества указанные территории являются оккупированными со стороны России.

Территориальные претензии к соседям Кремль маскирует под видом российской военной доктрины, частью которой является защита граждан России, живущих за рубежом.

Так, в начале 2000-х годов Россия стала массово выдавать российские паспорта жителям Абхазии и Южной Осетии, а в августе 2008 года необходимостью их защиты российский президент Дмитрий Медведев объяснил начало войны с Грузией. «Я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились», – заявил тогда Медведев.

Идентичная ситуация произошла и в Крыму. 1 марта 2014 года Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать войска на территории Украины для защиты российских граждан. В своем обращении к сенаторам президент попросил предоставить ему право использовать вооруженные силы на территории Украины «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране».

Ранее в 2009 году Совет Федерации принял постановление «Об оперативном использовании формирований Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации», в котором позволила президенту России самостоятельно принимать решения об использовании формирований ВС РФ за пределами территории России.

В итоге президент России, согласно пункту 2.1 статьи 10 закона «Об обороне», получил возможность «оперативно» использовать вооруженные силы за рубежом для «отражения нападения» на российские войска за пределами территории РФ, отражения или предотвращения «агрессии против другого государства», для защиты своих граждан за рубежом и, наконец, для борьбы с пиратством и обеспечения безопасности судоходства.

А весной 2019 года Путин подписал указ о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства жителям «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Тем самым Путин заложил основу для вероятного ввода войск на украинскую территорию. С учетом вышеприведенного, можно констатировать, что выдачей российских паспортов Кремль стремится подкрепить свои территориальные претензии.

Пробные шары были запущены и в отношении Азербайджана. Кремлевский глашатай Владимир Жириновский несколько раз озвучивал идею «присоединения» Карабаха к России. В 2013 году армянский общественный деятель Зорий Балаян опубликовал открытое письмо к Путину, в котором рассуждал о важности Гюлистанского мирного договора 1813 года (после русско-персидской войны), предусматривавшего включение Карабахского ханства в состав Российской империи.

А в прошлом году «министр обороны Нагорного Карабаха» и «командующий карабахскими силами», а ныне «секретарь Совета безопасности» Самвел Бабаян предусматривал передачу Карабаха под российский протекторат. Эта идея имеет под собой реальную почву. Судя по развитию событий и логике переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, Кремль предполагает ввести в Карабах миротворческий контингент. Как это некогда произошло в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Что произойдет после появления российских войск в Карабахе предположить не трудно.