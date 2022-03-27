Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявляет, что в Авдеевке сегодня противник применил фосфорные боеприпасы.

Как передает УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

Отвечая на вопрос об обстрелах Северодонецка, Волновахи и Рубежного, Кириленко отметил: «В других городах, к сожалению, тоже идут обстрелы. Практически круглосуточно. Это касается городов вдоль линии разграничения. Сегодня в Авдеевке были применены и фосфорные боеприпасы».

По его словам, он этих боеприпасов пострадавших нет, но это «тревожный сигнал». «Потому что в Луганской области они применялись, а сейчас, к сожалению, это уже применяется также и в других городах вдоль линии разграничения», — пояснил Кириленко.