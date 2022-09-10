Замминистра информации ДНР Безсонов подтвердил выход российских военных из Изюма.

Российским подразделениям в ходе специальной военной операции пришлось покинуть Изюм. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По данным военкора, российские войска отходят за реку Оскол. Информацию об отступлении подтвердил в Telegram первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. Изюм находится неподалеку от административной границы ДНР.

«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно, это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем. На всех уровнях. Где-то лучше, где-то хуже», — написал Безсонов. (Lenta.ru)