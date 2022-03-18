Российские войска захватили в плен секретаря городского совета Новой Каховки Дмитрия Васильева и удерживают его в СИЗО, применяя пытки. Об этом сообщила жена чиновника Людмилы Васильевой в Facebook.

«Секретарь совета Новокаховской объединенной территориальной общины Васильев Дмитрий Вячеславович уже более двух суток захвачен и удерживается российскими войсками в подвале (ИВС) здания полиции г. Новая Каховка, которое используется ими как офис так называемой «комендатуры», — пишет женщина.

Васильева отметила, что российские войска давят на Васильева, чтобы он изменил свое отношение к российскому вторжению. По ее словам, к секретарю применяют физическое и моральное давление, включая элементы пыток.

Как утверждает его супруга, глава Харьковской областной военной администрации Геннадий Лагута и городской председатель Новой Каховки Владимир Коваленко знают о пленении Васильева.