После тяжелых боев и значительных потерь российские военные остановились близ Конотопа, у них проблема с горючим и снабжением, сообщает Корреспондент.нет.

«Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов. В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники. Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания российских солдат рекомендаций не даем. Вы сами знаете все», — говорится в сообщении командования Сухопутных войск.