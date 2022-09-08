Российские танкеры продолжают поставлять нефть в Евросоюз, несмотря на введённый в апреле запрет на обслуживание российских судов в европейских портах. Расследование об этом опубликовал проект «Схемы» украинской службы Радио Свобода.

Как пишет издание со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic, в течение последних месяцев 13 российских судов вместимостью 4–5 тысяч тонн ходили по одному маршруту. Они загружались в портах Черного или Азовского морей и направлялись в сторону румынского города Констанца, не доходя до порта 17–20 миль. После стоянки они пустые возвращаются в Россию.

«Схемы» описывают два сценария передачи нефти с этих судов европейским покупателям. По одному из них, нефтепродукты в море перегружаются на судно под европейским флагом и, таким образом, доставляются в ЕС, чаще всего – в Грецию. Так, например, 12 июня российский VF Tanker 11 у берегов Румынии передал груз судну Star Merlin под португальским флагом, вскоре этот танкер разгрузился в греческом порту.

Кроме того, как отмечают авторы расследования, в море у Констанцы уже пять месяцев стоит танкер New Legend под флагом Либерии вместимостью более 80 тысяч тонн. С июня российские танкеры регулярно наполняют его нефтью, которая затем перегружается на другие суда.

«Схемы» отмечают, что все танкеры, которые доставляют в Европу нефть такими способами, принадлежат компании Volga Shipping («Волжское пароходство») российского миллиардера Владимира Лисина. В отличие от многих российских олигархов, после начала войны в Украине он не попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании. Ограничения против него ввела только Австралия.

В июле The Wall Street Journal писала, что европейские владельцы нефтяных танкеров, в частности греческие, значительно увеличили перевозки российской нефти на фоне приближения эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России.

Только в мае-июне греческие суда 151 раз заходили в российские порты на Чёрном и Балтийском морях, что почти в два раза чаще, чем годом ранее. По данным издания, они также используют перевалку с судна на судно для поставок российской нефти в Европу в обход санкций. (svoboda.org)