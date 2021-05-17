«Российские средства массовой дезинформации представляют собой важный инструмент военных действий»

Еврокомиссия сочла решение латвийских властей о временной приостановке вещания телеканала «Россия-РТР» соразмерным и оправданным.

«Европейская комиссия постановила, что решение латвийского регулятора о приостановке на 12 месяцев ретрансляции канала «Россия-РТР» из-за подстрекательства к насилию или ненависти соответствует законодательству ЕС», — говорится в заявлении, сделанном на днях.

В феврале 2021 года Рига информировала Еврокомиссию о том, что канал «Россия-РТР» — транслировавшийся на русском языке через спутник на Латвию, — «содержал контент, который мог рассматриваться как подстрекательство к насилию или ненависти». Латвийские власти также усмотрели в содержании передач вещателя «призывы к военным действиям против некоторых стран, включая Латвию и другие государства Балтии».

Как отметили в Еврокомиссии, Рига руководствовалась Директивой аудиовизуальных медиа-услуг, запрещающей подстрекательство к насилию или ненависти, а также устанавливающей процедуру, которой должно следовать государство — член ЕС. В ЕК считают, что Латвия продемонстрировала «наличие серьезных и опасных нарушений» со стороны «России-РТР».

Запрет «РТР-Планеты» в Латвии объясняется тем, что в некоторых ток-шоу обнаружили «язык ненависти». По мнению директора дирекции международных отношений ВГТРК Петра Федорова, приостановка вещания «России-РТР» в Латвии нанесет существенный ущерб интересам канала, поскольку он зарабатывает на рекламе.

И следом за решением Еврокомиссии конечно же выступила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. «Правда в данном случае в том, что свобода слова встречается гораздо чаще на российских каналах, чем в ограниченных самоцензурой и политзаказом западных средствах массовой информации, на которые и ориентируются еврочиновники», — подчеркнула Захарова.

«Мы считаем, что Еврокомиссия потакает дискриминационной политике латвийского руководства, которое рассматривает русскоязычное население как недостойное собственного взгляда на происходящее и в стране, и за рубежом, как людей, которые не имеют права на свою точку зрения. Безусловно, это ущемление в правах. И в этой связи мы оцениваем упомянутое решение как политически мотивированное, необъективное и противоречащее всем тем обязательствам, которые Латвия как государство приняла и под которыми подписалась», — заключила пресс-секретарь МИД РФ.

Оценки этому решению правительства Евросоюза и реакции на него Москвы согласились дать # латвийские эксперты.

Юрис Экштейнс, журналист (Лиепая):

— Очевидно, г-жа Захаров в силу своего прекрасного возраста уже не застала то время, когда во всех вузах бывшего Советского Союза (и даже МГИМО не был тут исключением) в обязательном порядке приходилось сдавать такие предметы, как «диалектический материализм» и «исторический материализм». В частности, надо было без запинки отвечать, например, на такой вопрос: «Какой лозунг был начертан на знамени Базельской секции Первого Интернационала?» Лозунг этот был: «Нет обязанностей без прав, нет прав без обязанностей». Также могли попросить объяснить, как экзаменуемый понимает это высказывание, и попросить проиллюстрировать смысл данного высказывания конкретными примерами.

Вот пример. Поскольку я живу в портовом городе, я ежедневно наблюдаю вереницы железнодорожных вагонов и цистерн с торговыми знаками российских компаний, а также длинные очереди автофургонов с российскими номерами стремятся с востока на запад. Это не может не радовать, ибо это означает, что товарооборот между нашими странами постоянно растёт. Замечу, никто не требует в Латвии от зарубежных бизнес-партнеров ношения какой-то отличительная символики и не предписывает им в обязательном порядке упоминать, что они являются «иностранными агентами», как, я слышал, это принято у восточных соседей Латвии. Здесь справедливо полагают, что в послевоенной Европе нет места ярлыкам, клеймам и нашивкам, дискриминирующим людей и унижающим их достоинство. Уже не говоря о том, что требования ношения статуса «иноагента» наносит значительный ущерб бизнес-интересам тех, кто вынужден этот статус носить. Однако, водители российских автофургонов, чтобы получить водительские права, должны предъявлять справки от психиатра и нарколога в обязательном порядке. И если количество промилле тех или иных веществ в крови водителя окажется отличным от нулевых значений, как бы взгляды этих водителей на те или иные события в Латвии не отличались от взглядов других, права у них отнимут. Ибо речь идёт прежде всего о жизни и безопасности этих других.

Или, вот ещё пример, наглядно иллюстрирующий ситуацию с правами латвийских русскоязычных. Согласно сообщениям российских СМИ, недавно в Москве силовыми структурами был задержан проживающий в Латвии русскоязычный кинорежиссёр Виталий Манский. Ему было инкриминировано гарантированное российской Конституцией право на свободное высказывание собственного мнения. Надо полагать, фильмы Манского, конечно же демонстрируются в прайм-тайм тех российских телеканалов, об ущемлении прав которых заявляет российский МИД.

Хорошо на досуге перечитывать Киплинга; но русскую классику уж точно не стоит забывать. Особенно хрестоматийное, как из И.А.Крылова: «Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист:

— Полагаю, что решение латвийских властей было юридически выверенным и убедительно обоснованным. Я не юрист, поэтому не хочу вмешиваться не в свои дела и рассуждать о юридических тонкостях. Поэтому моя оценка будет чисто политическая.

Россия ведет гибридную войну против коллективного Запада, и ее средства массовой дезинформации представляют собой важный инструмент военных действий. Эти средства разные в разных странах. Страны, где понимают русский язык, оказались в этой войне особенно уязвимыми. Для них не нужно создавать особый иноязычный телеканал, такой как RТ – можно просто вывалить домашнюю продукцию. Вот на нас ее и вываливали, требуя, чтобы мы не сопротивлялись – на основании принятых на Западе, но не признаваемых в России правил свободы слова. Эти правила в их нынешнем виде уже неприемлемы из-за того, что ими злоупотребляют страны без демократической системы управления и без свободы слова. Долгое время эти очевидные вещи не признавались Евросоюзом, поскольку против Германии и Франции Россия использовала другие инструменты гибридной войны.

Решение Еврокомиссии показывает, что там пришло понимание, хоть и не полное, сути российской политики. И Россия этим недовольна, и выражает это недовольство посредством Марии Захаровой.

Деятельность Владимира Соловьева, к примеру, не имеет к журналистике и свободе слова никакого отношения. Скорее вспоминается немецкий нежурналист, редактор газеты «Штюрмер», повешенный по приговору Нюренбергского суда над нацизмом, Юлиус Штрейхер. То есть, в истории есть пример, когда человек, притворяющийся журналистом, ответил за свое притворство и свою деятельность. Я уверен, что такой же суд ждет и Соловьева и многих других российских пропагандистов. Замечу при этом, что я принципиальный противник смертной казни.