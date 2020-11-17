Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта (Ханкенди) в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков .

«Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С 10:00 сегодняшнего дня по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта», — сказал он. (РИА Новости)