Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта (Ханкенди) в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С 10:00 сегодняшнего дня по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта», — сказал он. (РИА Новости)

| 2020-11-17T18:33:36+04:00 17 ноября 2020, 19:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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