Российские хакеры пытались взломать консультантов Байдена

Компания Microsoft недавно предупредила одну из основных фирм, занимающихся консультированием кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, что она, предположительно, стала мишенью для поддерживаемых российскими властями хакеров.

Об этом, по информации Голоса Америки, сообщили три источника, получавших информацию по данному вопросу.

Хакерские атаки были направлены против сотрудников вашингтонской фирмы SKDKnickerbocker, которая занимается разработкой стратегий и коммуникациями, связанными с предвыборными кампаниями, и которая работала с Байденом и другими известными демократами последние два месяца, сообщили источники.

Источник, знакомый с реакцией фирмы на эти попытки, сообщил, что хакеры не смогли получить доступ к ее сетям.

«Они хорошо защищены, поэтому взлома не было», – заявил источник.