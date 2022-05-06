Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думе есть депутаты, которые обращаются с просьбой участвовать в «специальной военной операции» РФ, передает ТАСС.

«У нас есть депутаты, кто обращается с просьбой отправить его в действующие части, соответственно в ДНР и ЛНР <…>. Это не сенсация, мы из этого просто не делаем новости, у нас с добровольцами Чеченской Республики воюет [депутат] Адам Делимханов. Но есть те, кто является профессиональным военным, избранным в Государственную думу, считает правильным, чтобы его отправили для участия в специальной военной операции», — сказал он в интервью радио «Комсомольская правда«.

При этом Володин назвал непростым вопросом отправку депутатов на «спецоперацию». По его словам, такие решения будут приниматься в случае направления соответствующего запроса со стороны Министерства обороны РФ. «А сегодня депутатам надо работать и в Москве в Государственной думе, и в регионах, и делать это еще с большей ответственностью. Потому что в этой части большую пользу можно принести, если будут приниматься эффективные решения, если будет постоянный диалог с людьми», — подчеркнул он.