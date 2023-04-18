Актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале предположила, что через некоторое время Алла Пугачева вернется в Россию из Израиля.

Также Поплавская считает, что Примадонна скоро разведется с Максимом Галкиным из-за того, что юморист часто шутит о российских коллегах за границей и «все яростнее изливает желчь». «Алла молчит, изредка отвечая на колкости. Не дает обиженные интервью, как некоторые сбежавшие», — отметила телеведущая.

Поплавская предположила, что Пугачева может создать образ «вероломно обманутой женщины», после чего попросит прощения у россиян и получит поддержку. «Алла Борисовна отречется от Галкина. Заявит, что они стали совершенно разными людьми, что она не разделяет его ненависти к России и даже глубоко осуждает. А потому разводится с предателем, который ввел ее в заблуждение и подставил перед всем честным народом», — написала актриса в личном блоге.

Поплавская отметила, что все эти утверждения являются ее личным прогнозом.

Алла Пугачева с детьми улетела в Израиль без обратного билета в сентябре 2022 года. Супруг артистки Максим Галкин активно гастролирует за рубежом. (gazeta.ru)