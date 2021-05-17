Российская делегация отправится в Турцию для оценки перспектив возобновления туров

Российская делегация посетит Турцию для оценки перспектив возобновления авиационного сообщения между странами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат российского вице-премьера Татьяны Голиковой.

В состав группы войдут представители компетентных органов власти и отраслевого сообщества, рассказали в секретариате. Во время визита эксперты осмотрят турецкие туристические объекты на предмет принятых мер безопасности.

Кроме того, стороны договорились о консультациях между Роспотребнадзором и турецкими профильными ведомствами.

Российское Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) готово направить своих специалистов в Турцию в составе делегации, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

«В случае положительных итогов визита оперативно проработаем совместные шаги по безопасному и комфортному восстановлению взаимных туристических потоков», — заявила она.

12 апреля российский оперативный штаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.