Государственный концерн «Укроборонпром» заявил, что уничтоженный российскими оккупантами самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрія» будет восстановлен за средства РФ. Об этом 27 февраля сообщила в Facеbook пресс-служба концерна.

«Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 «Мрія». Это произошло на аэродроме Антонов в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более $3 млрд и потребует длительного времени», – отметили в релизе.

На восстановление самолета понадобится более пяти лет.

В госконцерне добавили, что Россия целилась в «Мрію» как в символ возможностей украинской авиации, на счету самолета рекорды по перевозке максимального коммерческого груза, а также самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности.

«Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту… Наша задача – сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, нанесшая умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок», – подчеркнули в «Укроборонпроме».

По данным ГК, самолет находился в аэропорту Гостомель на ремонте, он не успел вылететь из Украины.

(gordonua.com)