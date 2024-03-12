В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, пишет телеграм-канал «112». Борт не долетел до аэродрома «Северный» и рухнул в лесопосадке. По предварительной информации, на земле жертв и разрушений нет. На место выехали оперативные службы.

Как пишет Baza, самолет совершал учебный полет, во время которого у него загорелся и отвалился двигатель. Он попытался совершить посадку, но не смог. В итоге Ил-76 упал на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома. Самолет базировался в Твери.

Минобороны России подтвердило крушение Ил-76. По данным ведомства, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете. На борту были 15 человек: 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Источник «112» утверждает, что все они погибли. Самолет наполовину разрушен и продолжает гореть. Жители Иваново сообщают о густом столбе черного дыма в районе аэродрома.

На «Северном» базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Туда вылетела комиссия Главного командования ВКС России. В прошлом году ФСБ отчитывалась о предотвращении диверсии на объекте. Также в Иваново дислоцируется 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. (moscowtimes.ru)