Украинская артиллерия в Буче Киевской области разгромила так называемую группу V российских военных

Как передает Укринформ, об этом Госспецсвязь сообщает в Телеграмме.

«На подходах к Киеву, в городе Буча, уничтожены более 100 единиц техники противника. Слава нашим военным!», — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, 27 февраля украинские военные заявили о розыске колонны вражеской техники, обозначенной буквой V и двигавшейся в сторону Киева.

«Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника движется в сторону Киева. Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение», — призвали в МВД.

Украинские военные в районе Прилук в Черниговской области уничтожили танковую роту российских оккупантов вместе с личным составом.

Об этом сообщило оперативное командование «Север»

«Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ. Рота уничтожена вместе с личным составом», — говорится в сообщении.