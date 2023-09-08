Никаких процессов по выходу Армении из Организации Договора о коллективной безопасности в настоящее время нет. Об этом заявил 7 сентября журналистам глава парламентской комиссии по внешним связям, представитель правящей партии «Гражданский договор» Саргис Ханданян.

Вместе с тем парламентарий выразил мнение, что ОДКБ сама «умыла руки и ушла из Армении», иными словами, утверждая, что организация проявляет бездействие в вопросах обеспечения безопасности еë члена.

На вопрос, обсуждается ли вероятность смены Ереваном внешнеполитического курса и системы безопасности, Ханданян дал довольно обтекаемый ответ, отмечают местные СМИ. По его словам, Армения реформирует свои вооружëнные силы, эти реформы продолжаются, и республика открыта для сотрудничества со всеми странами, которые проявят интерес к конструктивному взаимодействию в сфере обороны.

При этом, как известно, анонсировано проведение в ближайшее время Арменией совместных военных учений с США. «Это не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия», — заявил в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Учения армянских и американских миротворцев пройдут на фоне обострившихся в последнее время разногласий Еревана с союзниками по ОДКБ. Так, в прошлый вторник стало известно, что Армения отозвала своего постоянного представителя при Организации Договора о коллективной безопасности, назначив его послом в Нидерландах и постоянным представителем в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО, штаб-квартира в Гааге). При этом, кто займëт пост армянского постпреда в ОДКБ, остаëтся неясным.

Сохраняя членство в ОДКБ, Армения на протяжении нескольких месяцев последовательно снижает уровень своей вовлечëнности в работу организации. В январе текущего года Ереван отказался принимать у себя учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, в дальнейшем армянский воинский контингент не принял участия в аналогичных мероприятиях на территории других стран-участниц организации. Также в марте Ереван отказался от своей квоты на пост заместителя генсека военного блока.

Параллельно руководство республики выступало с критическими замечаниями в адрес ОДКБ, упрекая еë за нежелание дать оценку «агрессии ВС Азербайджана против Армении» в сентябре 2022 года и оказать реальную помощь союзнику.

Напомним, что 6 сентября член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что существует опасность выхода Армении из ОДКБ.

Итак, есть ли вероятность того, что уже в скором времени Армения попытается покинуть ОДКБ? Безопасно ли это для нее? Что сможет предпринять со своей стороны Москва, чтобы не допустить ухода Армении из этого блока? На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков:

— Я полагаю, что для Армении ОДКБ сейчас это некий «чемодан без ручки». Нести не удобно, бросить жалко. В чем его смысл в ситуации, когда ОДКБ устранилась от процесса армяно-азербайджанского урегулирования, не очень понятно, но и просто так выходить из этого формата тоже вряд ли имеет смысл, во всяком случае, бесплатно. А в мире сейчас не до того, чтобы Европа, или например США, всерьез готовы были вмешиваться в этот процесс — они задействованы, понятно, в другом месте — в Украине.

Что касается руководства России, то оно заинтересовано в том, чтобы на Кавказе была подвисшая ситуация, в которой Москва сможет иметь рычаги и для воздействия на руководство Армении и на руководство Азербайджана. Не думаю, чтобы РФ сейчас всерьез была готова на какие-то подарки Армении, учитывая сложные личные отношения между лидерами двух стран. И членство в ОДКБ — не та валюта, за которую всерьез имеет смысл торговаться. Серьезная валюта — это вопрос существования российских баз в Армении. Если руководство Армении поставит это под вопрос, оно может создать некий задел для торга, но с непонятным результатом.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси), политолог Егор Куроптев:

— Руководство Армении, как и многих стран, понимает, что Россия Путина не просто не хочет, но и не может ничем помочь ни Армении, ни кому-либо еще. Как правильно недавно заявлял Пашинян, у России «нечем помочь». Хотя и желания особого никогда не было, так как единственной целью Кремля было держать конфликт Еревана и Баку на медленном огне.

Сейчас Армения понимает, что в результате отсутствия прогресса в дипломатическом урегулировании конфликта с Азербайджаном, есть риски новой военной эскалации, и Еревану срочно нужно улучшить все связи с Западом, чтобы постараться получить хотя бы политическую поддержку. Именно этим, на мой взгляд, и продиктованы шаги Еревана и критика в адрес Кремля.

Спикер парламента Армении Ален Симонян накануне даже назвал Марию Захарову «какой-то секретаршей», что раньше представить себе было сложно, хотя я и согласен с этим определением.

Армения понимает, что Россия Путина проиграет войну в Украине. Что Запад будет един. Что самая правильная ставка — это собственная независимость и сотрудничество с демократическим миром. Возможно, в какой-то перспективе это будет означать и более активный переход к дипломатическому урегулированию с Баку, так как увидеть еще одну войну в регионе не хочет никто. Когда и так без причины гибнут тысячи людей, видеть еще одну войну, вместо более активного поиска компромисса и дипломатического решения, немыслимо.

Кремль вряд ли что-то может предпринять существенное, хотя он будет очень стараться помешать Армении защищать свою независимость и уходить из-под влияния России. Но если Еревану удастся выстоять перед этим давлением и шантажом Москвы, будь-то экономическим или политическим, то дальше перспективы для Армении откроются гораздо более позитивные. Что, к сожалению, не скажешь о соседней Грузии, где власти наоборот решили успеть заработать все возможные российские деньги, пользуясь текущей ситуацией. В данном случае, суверенитет и независимость Грузии еще раз оказались под серьезными рисками. Ставка Армении более прагматичная и нацелена на защиту интересов государства, а не чьи-то конкретные кошельки.