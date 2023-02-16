Бывший губернатор штата Южная Каролина и посол США в ООН Никки Хейли официально объявила о выдвижении своей кандидатуры в президенты Соединённых Штатов на выборах, которые пройдут в ноябре будущего года.

Первый предвыборный митинг Хейли прошёл в городе Чарльстон (Южная Каролина). В своём выступлении она сделала акцент на том, что Америку должно возглавить новое поколение политиков.

51-летняя Хейли стала вторым претендентом на выдвижение в президенты от Республиканской партии – после бывшего президента Дональда Трампа. Тот ведёт кампанию с осени прошлого года.

Ранее Хейли заявляла, что не будет соперничать с Трампом, но изменила своё мнение. При Трампе она занимала должность посла США в ООН и сохраняла хорошие отношения с бывшим президентом и после его ухода из Белого дома. (svoboda.org)