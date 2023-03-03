Использование Россией иранских дронов-камикадзе в ходе войны против Украины следует учитывать при создании трибунала. Такое мнение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил на пресс-конференции 3 марта, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Мы сегодня очень активно работаем с Международным уголовным судом над военными преступлениями России, которые она совершает в Украине против гражданских людей, против гражданской инфраструктуры, и […] Иран сегодня является соучастником этих преступлений из-за того, что предоставляет свое оружие, средства уничтожения гражданской инфраструктуры, и мы уверены, что Иран будет нести ответственность солидарно с Российской Федерацией, ее военным руководством», – сказал он.

По словам Шмыгаля, при создании международного трибунала для РФ Иран должен нести политическую ответственность «за те убийства, которые были совершены с помощью иранского оружия, иранскими дронами».