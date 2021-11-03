«С 3 ноября 2021 года приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации», — говорится в сообщении.