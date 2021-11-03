Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk с 3 ноября из-за высокого содержания в них пестицидов, сообщается на сайте ведомства.
«С 3 ноября 2021 года приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие меры приняли после обнаружения на продукции фирмы Gonder Soguk пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превысила максимально допустимый уровень.
В публикации подчеркнули, что продукцию изымут из оборота.
Россельхознадзор в конце октября проводил инспекцию мест выращивания турецких мандаринов, в которых Роспотребнадзор выявил высокую концентрацию пестицида хлорпирифоса. (РИА Новости)