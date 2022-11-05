Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о важности седьмого номера в английском клубе.

«Красные дьяволы» выпустили материал о седьмом номере и его истории. Для него «МЮ» взял интервью у Роналду, который сейчас играет под этим номером, а также у бывших футболистов – в частности, у Дэвида Бекхэма и Эрика Кантона.

«Все футболисты знают, как в Манчестере, так и во всем мире, что семь – мифический номер в этом клубе. Вначале, когда подписал контракт с «МЮ», я очень нервничал, увидев полный стадион. Страсть болельщиков меня поразила.

Cэр Алекc Фергюcон cказал мне: «Ты возьмешь cедьмой номер». Такой момент никогда не забудешь.

Я знал историю седьмого номера в клубе, но в то же время чувствовал себя хорошо, ведь опытный тренер и человек знал, что Криштиану – именно тот, кто должен носить эту футболку», – приводит слова Роналду официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Роналду выступал под седьмым номером в «МЮ» с 2003 по 2009 год. Манкунианцы объявили о возвращении форварда 27 августа 2021 года.