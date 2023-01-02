Португальский нападающий Криштиану Роналду получил от руководства клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» разрешение менять тренеров команды, если сочтет это необходимым, сообщает CBS Sports.

По информации источников издания, «Аль-Наср» превратился в футбольный клуб «Криштиану», потому что капитан сборной Португалии получил чрезвычайно широкие полномочия в команде.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года после завершения чемпионата мира в Катаре. В СМИ неоднократно сообщалось, что португалец будет зарабатывать в новой команде порядка €200 млн в год.

Перед стартом чемпионата мира — 2022 Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал «Манчестер Юнайтед», за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.