Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных утверждает, что американский атомный авианосец «Рональд Рейган» вернется в Японское море на фоне ракетных пусков КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что военные Южной Кореи и США провели испытания четырех ракет класса «земля-земля» в ответ на состоявшийся ранее запуск со стороны КНДР.

До этого стало известно, что Северная Корея после пуска баллистической ракеты средней дальности в сторону Японии не отвечает по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов.

В министерстве объединения Южной Кореи отметили, что правительство пытается выяснить причину и не исключает возможность технической проблемы.

4 октября КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. В Японии сообщили, что она упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Тихом океане.

Как заявлял министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, запущенная КНДР ракета преодолела максимальное расстояние за все время испытаний — около 4 600 км. Максимальная ее скорость достигала более 20 тыс. км/ч.