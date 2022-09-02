Общественное объединение социальных исследований «Tolerantlıq» приступило к реализации проекта «Расширение участия женщин в общественной сфере» при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Основной целью проекта является расширение влияния и участия женщин в принятии решений на уровне общины и местной администрации в Азербайджане.

Продолжительность проекта 2 месяца. В этот период будет преподаваться разъяснение механизмов, связанных с практическим применением форм общественного участия, предусмотренных в законе «Об общественном участии», знания и навыки, связанные с примерами общественного участия.

Тренинги проведут ведущие специалисты в данной области. Реализация мероприятий проекта позволит повысить роль женщин в Общественных советах регионов, расширить участие женщин в общественной жизни регионов, повысить социальную активность молодых женщин.