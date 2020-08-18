Родственники жертвы изнасилования не согласны с решением судьи

14 августа 2020 на сайте # была опубликована статья под названием «Я действовал строго по закону» — судья, вынесший мягкий приговор обвиняемому в изнасиловании малолетней». В статье рассказывалось о том, что председатель Лерикского суда Атабек Кичибеков приговорил к одному году заключения 60 -летного Сафаята Мамедова за изнасилование 15-летней девочки, тогда как согласно статье 149 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, изнасилование наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Однако, как заявил # сам Атабек Кичибеков никакого изнасилования не было. «Девушка сама согласилась вступить в интимную связь с Сафаятом Мамедовым, и поэтому его судили не по статье 149 УК Азербайджана. Приговор был вынесен 30 июля этого года. Согласно 152.1. вступление в половую связь или совершение других действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок до трех лет. В деле были смягчающие обстоятельства. Сафаяту Мамедову 60 лет. Он сам является инвалидом II группы. Его мать имеет инвалидность I группы. Супруга его также является инвалидом II группы. За ними ухаживает только Сафаят Мамедов. Учитывая все эти обстоятельства, я приговорил его к одному году лишения свободы. Я действовал строго в рамках закона», — заявил судья Атабек Кичибеков.

На днях мы узнали, что жертва данного инцидента помешена в убежище неправительственной организации «Чистый мир».

Как сообщила # руководитель этой организации Мехрибан Зейналова, пострадавшая сейчас не в состоянии отвечать на наши вопросы. «Но мне известно, что ее родственники собираются подать апелляционную жалобу на решение Лерикского суда с требованием направить дело на доследование. Думаю, что жалоба родственников является вполне обоснованной. Ведь насильник преподавал жертве. А согласно статье 152.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, если действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершены теми, на кого возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетних, они наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет. Кстати, уголовное дело было возбуждено именно по статье 152.3. А уж потом статья была изменена на статью 152.1», — сообщила Мехрибан Зейналова.

По мнению руководителя общественной организации, если учитель, вступивший в сексуальные отношения с несовершеннолетней, не будет привлечен к ответственности по более тяжкой статье, то и другие преподаватели будут считать, что в таких случаях могут отделаться лишением свободы на один год. «Думаю, что судья Атабек Кичибеков должен был отправить дело на доследование. Кстати, Сафаят Мамедов приходится родственником пострадавшей», — заявила Мехрибан Зейналова.

С мнением Зейналовой согласен и адвокат Эльчин Садыхов, который утверждает, что если лицо, вступившее в сексуальные отношения с несовершеннолетней, действительно был ее преподавателем, то он обязательно должен быть привлечен к уголовной ответственности по статьи 152.3 Уголовного кодекса. Адвокат уверен, что данное дело непременно должно быть отправлено на доследование. «Привлечение Мамедова к ответственности по статье 152.1 было неверным решением», — заключил адвокат.