«Я действовал строго по закону» — судья, вынесший мягкий приговор обвиняемому в изнасиловании малолетней

На днях в социальных сетях распространилась информация о том, что председатель Лерикского суда Атабек Кичикбеков приговорил к одному году заключения 60 -летного Сафаята Мамедова за изнасилование 15 летней девочки.

Изнасилованная девушка забеременела, и в сообщениях говорилось, что, якобы, после случившегося с нею сошла с ума. Пользователи социальных сетей возмущались и требовали строгого наказания насильнику и судье, вынесшему столь мягкий приговор

Эта информация вызвала широкий резонанс и в СМИ. Появились критические статьи, в которых отмечалось, что в наших судах выносятся предвзятые и заказные решения. Азербайджанская Фемида обвинялась о том, что судьи выносят строгие приговоры мелким воришкам, а на более тяжкие преступления просто закрывают глаза и за соответствующую мзду готовы оправдать даже преступника.

Напомним, что согласно статье 149 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Мы решили связаться с судьей Атабеком Кичикбековым и выяснить, почему он вынес столь мягкий приговор насильнику.

«А никакого изнасилования не было», — заявил нам судья. По словам судьи, девушка сама согласилась вступить в интимную связь с Сафаятом Мамедовым, и поэтому его судили не по статье 149 УК Азербайджана.

«Приговор был вынесен 30 июля этого года. Согласно статье 152 Уголовного кодекса вступление в половую связь или совершение других действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

В деле были смягчающие обстоятельства. Сафаяту Мамедову 60 лет. Он сам является инвалидом II группы. Его мать имеет инвалидность I группы. Супруга его также является инвалидом II группы. За ними ухаживает только Сафаят Мамедов. Учитывая все эти обстоятельства, я приговорил его к одному году лишения свободы. Я действовал строго в рамках закона», — заявил # судья Атабек Кичикбеков.

Честно говоря, мы не ожидали такого ответа от судьи, который фактически свел на нет весь поток обвинений в соцсетях и СМИ. Объяснения должны дать юристы. Насколько Кичикбеков прав в юридической плоскости, не нам судить. Поставлена ли точка в этом нашумевшем деле, покажет время. В конце концов, у пострадавшей стороны есть право и время для подачи апелляции на решение Лерикского суда.