Родные бойцов полка «Азов» отправились в Турцию, чтобы встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарить его за поддержку в вопросе спасения защитников Мариуполя, которые находятся в окружении на заводе «Азовсталь».

Об этом сообщила жена одного из военных «Азова» Наталья Зарицкая, обнародовав фото с одного из аэропортов.

«Мы, родные защитников Мариуполя, находящихся на «Азовстали», отправились в Стамбул поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку в вопросе спасения и эвакуации наших родных в Турцию. Мы просим Реджепа Эрдогана объединить усилия с Си Цзиньпинем, лидером Китая, и вместе помочь освободить наших Героев», — говорится в сообщении.

Родные бойцов надеются, что если «два президента двух влиятельных стран вместе повлияют на Путина», то герои из «Азовстали» будут спасены.

Как сообщал УНИАН, ранее родные в открытых обращениях просили президента Турции и лидера Китая помочь в экстракции украинских защитников из «Азовстали».