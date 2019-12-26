«Робин Гуд» из Стамбула на этот раз отправил свадебные подарки

Стамбульский «Робин Гуд», таинственный филантроп, любящий раздавать деньги обездоленным людям, удивил мать, готовящуюся к свадьбе сына, отправив пакет подарков.

Местные жители прозвали этого таинственного человека «Хызыр» — ангел-хранитель. Довольно часто он неожиданно появляется в тот самый момент, когда это особенно необходимо. Например, 21 декабря «Робин Гуд» посетил бедный район Кулели в стамбульском районе Юскюдар на анатолийской стороне.

«Робин Гуд» и его команда, состоящая из примерно 10 человек, с марта побывали в четырёх других бедных районах, раздав жителям конверты с одной тыс. турецких лир (около 168 долларов), оплатив все долги в местных продуктовых магазинах и вручив карманные деньги детям, пишет Hurriyet.

Когда репортёры прибыли в район, местная жительница Веджихе Акгюль рассказала, что столь необходимые деньги поступили как раз вовремя.

«Мне это действительно было нужно. Теперь я смогу устроить свадьбу моему сыну. Я организую церемонию помолвки. Хотелось бы, чтобы он дал три тыс. или пять тыс. лир», — сказала она. По словам женщины, её муж страдает параличом, и она вынуждена работать неполный рабочий день.

В дом Акгюль 24 декабря пришли женщина и мужчина, одетые во всё чёрное и в масках. Они передали ей пакет с пятью золотыми монетами Джумхуриет, общей стоимостью около 9 тыс. 500 лир (1 тыс. 600 долларов), конверт с одной тыс. лир (168 долларов) и коробку шоколада.

Отметим, что человек, чья личность остаётся загадкой, в первый раз пожертвовал деньги жителям Хаской, квартала на северном берегу Золотого Рога в стамбульском районе Бейоглу. В последующие месяцы он делал то же самое в других экономически неблагополучных районах: Шахинтепеси на европейской стороне, Шифа и Енисахра на анатолийской стороне города.