Рилая спела о Шуше на трех языках: песня, которая должна облететь весь мир – ВИДЕО

Популярная азербайджанская певица Рилая представила новую песню, назвав ее самой дорогой и особенной композицией в своем творчестве, песней, которая проникла в сердце с первой минуты. Такие же чувства песня вызвала и у каждого слушателя, ведь посвящена она оккупированной армянами жемчужине Азербайджана – городу Шуша.

Музыку к песне написала композитор Наталья Гончарова, автором текста на трех языках – азербайджанском, русском и английском стала Захра Бадалбейли, также выступившая в качестве продюсера, а координатором проекта стал Заур Дарабзаде.

В интервью # Рилая призналась, что записать эту чарующую композицию ее вдохновил супруг, азербайджанский бизнесмен Андрей Сарычев:

«Когда я всего лишь напела мелодию, написанную композитором, он сказал: «Эта песня однозначно должна быть о Шуше. Эти слова моментально вдохновили меня, и мы отправили мелодию Захре Бадалбейли. Она сама музыкант, и услышав мелодию, воодушевилась настолько, что буквально за считанные минуты написала текст. Словно под диктовку сердца…», — рассказала певица.

Клип был представлен на платформе YouTube, и вскоре после премьеры буквально разлетелся по соцсетям.

«Безусловно, это особенный проект не только для меня, но и для всей команды, которая воплощала эту идею в жизнь. В этой песне передана вся любовь, вся наша боль и надежда. Надежда, что справедливость восторжествует, и мы вернем свои исконные земли, захваченные армянским агрессором», — подчеркивает Рилая.

Во время карантина певица постоянно радовала своих поклонников интересными проектами, а также приступила к работе над новым альбомом:

«Карантин был долгий, и продолжается до сих пор. Я считаю, что долг каждого артиста – потратить появившееся свободное время с пользой, заниматься творчеством, несмотря на то, что сцена пустует, концертные залы закрыты, клубные выступления приостановлены. Очень скучаю по сцене, но ни дня не сидела без дела. Музыка ежеминутно со мной», — заключила Рилая.