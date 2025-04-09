Россия призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и предпринимать шаги по деэскалации напряженности на границе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Со своей стороны готовы оказать партнерам содействие в преодолении остающихся противоречий для выхода на подписание мирного договора», — отметила она.

По словам Захаровой, РФ также готова помочь в разблокировании транспортных, экономических коммуникаций, делимитации границы для решения гуманитарных вопросов.

Российская сторона внимательно следит за ситуацией в армяно-азербайджанском приграничье, добавила официальный представитель российского дипведомства.