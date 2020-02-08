РФ и Турция продолжат обсуждение ситуации в Идлибе

МИД Турции сообщил, что делегации Москвы и Анкары во время переговоров по ситуации в Идлибе приняли решение продолжить общение на следующей неделе. Об этом пишет TACC.

Переговоры в Анкаре продолжались около трех часов. Их детали пока не сообщаются. В турецком МИД сказали, что основное внимание уделялось мерам, которые можно принять для «обеспечения спокойствия и продвижения политического процесса». Стороны решили продолжить диалог на следующей неделе.

Президент Турции ранее обвинил Москву в невыполнении договоренностей по Сирии. На прошлой неделе СМИ сообщали, что на территорию Сирии вошли около 200 единиц военной техники из Турции. В понедельник Турция сообщила о гибели своих военных, а также гражданского персонала при обстреле со стороны сирийских военных. В ответ на это турецкие силы нанесли удары по целям в Идлибе. Сообщалось о 76 погибших сирийских солдатах (aif.ru)

| 2020-02-08T23:04:52+00:00 8 февраля 2020, 23:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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