РФ и Турция продолжат обсуждение ситуации в Идлибе

МИД Турции сообщил, что делегации Москвы и Анкары во время переговоров по ситуации в Идлибе приняли решение продолжить общение на следующей неделе. Об этом пишет TACC.

Переговоры в Анкаре продолжались около трех часов. Их детали пока не сообщаются. В турецком МИД сказали, что основное внимание уделялось мерам, которые можно принять для «обеспечения спокойствия и продвижения политического процесса». Стороны решили продолжить диалог на следующей неделе.

Президент Турции ранее обвинил Москву в невыполнении договоренностей по Сирии. На прошлой неделе СМИ сообщали, что на территорию Сирии вошли около 200 единиц военной техники из Турции. В понедельник Турция сообщила о гибели своих военных, а также гражданского персонала при обстреле со стороны сирийских военных. В ответ на это турецкие силы нанесли удары по целям в Идлибе. Сообщалось о 76 погибших сирийских солдатах (aif.ru)