РФ попытается втянуть Беларусь в войну против Украины, оккупанты планируют ряд провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению в республике.

Об этом 24 июня в Telegram проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«В город Мозырь (Беларусь) под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления (ГРУ) РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых [близким к Кремлю бизнесменом Евгением] Пригожиным и [главой минобороны РФ Сергеем] Шойгу, – говорится в сообщении. – Известно, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории Беларуси».

Отмечается, что Кремль намерен использовать сценарий, который был применен РФ во время разжигания войны в Чечне.

«Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических «чеченских боевиков». Следовательно, российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы», – сообщили в украинской разведке.

Такая «спецоперация», по мнению российских кураторов, создаст для называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко формальный повод для развязывания войны против Украины.

«Считается, что в этом случае у самопровозглашенного «президента» Беларуси не останется возможности избежать участия в войне. Имея эту информацию, офицеры армии Беларуси приступили к эвакуации своих семей из Мозыря», – резюмировали в ГУР. /gordonua.com/